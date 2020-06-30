Глава Государственного космического агентства Владимир Усов заявил, что суд отказался вернуть "Укркосмосу" деньги, которые были потрачены на создание первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь". На его строительство правительство получило кредит в 292 миллиона долларов. По словам Усова, на данный момент есть три сценария развития ситуации.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"Договор на получение спутника сейчас недействителен. Мы должны как-то физически получить спутник. Есть три сценария развития событий ", - объяснил Усов.

Сценарий первый. Как отметил, глава агентства, государство понимает, что для запуска спутника проект надо докапитализировать. Значит, нужны финансовые средства на создание ракеты, тестирование спутника, его доработки и продление гарантийных сроков. На это все понадобится 50-60 миллионов долларов.

"Государство может докапитализировать эту сумму, каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с "Байконура". Вероятность такого развития событий, как вы понимаете, довольно низкая. Очень много неизвестных составляющих, очень много политических факторов, которые делают невозможным сотрудничество с Россией. Поэтому первый вариант самый сложный", - рассказал Усов.

Сценарий второй. Нужно найти инвестора, который может реализовать проект. Глава агенства предположил, как это может сработать. Так, инвестор понимает, на какую сумму ему надо докапитализировать проект, чтобы собрать ракету и запустить спутник. За это он получает часть мощности спутника, которая будет распределена между Украиной и инвестором. По словам Усова, этот сценарий является более реалистичным.

"Не скажу, что у нас есть очередь из инвесторов, которые в 2020 году придут инвестировать в спутник с такой сложной историей и находящийся на территории Российской Федерации. Однако теоретически это возможно", - добавил он.

Сценарий третий. "Мы понимаем, что не сможем сами или с инвестором запустить спутник и использовать его для наших нужд. Причина - это спутник связи и спецсвязи. Использовать спутник, который мы должны запустить с подконтрольного РФ "Байконура", опасно с точки зрения национальной безопасности.Тогда мы можем продать третьей стороне наши права на истребование спутника с РФ и уже на полученные деньги разработать собственный украинский спутник", - подытожил Усов.

По его словам, это три сценария: "от наименее реалистичного к наиболее реалистичному".

Отмечается, что в 2007 году Кабинет министров принял постановление о создании первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника "Лыбидь". В 2009 году ГП "Укркосмос" под гарантии правительства Украины получил от Канадского экспортного агентства кредит на 292 млн долларов для создания спутника.

Как установили следователи НАБУ, значительную часть этих средств украли чиновники "Укркосмоса", а полуготовый спутник "Лыбидь" с 2014 года находится на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске. В конце 2019 года Кабмин закончил выплачивать из бюджета Канадскому экспортному агентству кредит, который в эквиваленте превысил 6 млрд грн.

Ранее мы писали, что в Украине украли $8 млн, выделенных канадцами на создание спутника "Лыбидь".