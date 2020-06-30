При проведении выборов в парламент в ближайшее время в Раду вошли бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической службой Центра Разумкова.

Так, правящую партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,3% избирателей, которые собираются голосовать и уже определились с выбором. При этом за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать голоса 21,8% украинцев. "Европейскую солидарность" Петра Порошенко поддержат 15,7% опрошенных, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,5% избирателей.

Остальные партии не преодолевают 5% проходной барьер.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, вчера опрос показа, что в Украине недовольных действиями Зеленского стало больше, чем довольных.

Также мы писали, что на прошлой неделе рейтинг "Слуги народа" рухнул на 13%. В Раду проходят 4 партии.