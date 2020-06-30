Всемирный банк выдаст Украине $350 миллионов кредита для создания рынка сельскохозяйственных земель
Украине предоставят 350 миллионов долларов кредита на поддержку реформ для восстановления экономики страны. Такое решение принял Всемирный банк. Уточняется, что эти средства направлены на реформы для укрепления земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в госбанках, а также на реструктуризацию газового сектора и усиление системы соцзащиты для поддержки пенсионеров.
Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.
"В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 млн долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства в отношении реформ, направленных на подготовку экономики к восстановлению, в частности существенные шаги, сделанные для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, и увеличение выплат уязвимым группам населения преклонного возраста", - говорится в сообщении.
Также Всемирный банк планирует выделить Украине заем на поддержку в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы. К тому же готовится пакет дополнительной помощи, что будет иметь непосредственное влияние на бенефициаров с целью смягчения последствий для наиболее уязвимых слоев населения.
Напомним, Всемирный банк назначил нового директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Им стал гражданин Индии Арупа Банерджи, который до этого был региональным директором банка по странам Европейского Союза.
Также мы сообщали, что Всемирный банк считает, что коронавирус погрузил мировую экономику в худший кризис со времен Второй мировой.