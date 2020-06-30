Украине предоставят 350 миллионов долларов кредита на поддержку реформ для восстановления экономики страны. Такое решение принял Всемирный банк. Уточняется, что эти средства направлены на реформы для укрепления земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в госбанках, а также на реструктуризацию газового сектора и усиление системы соцзащиты для поддержки пенсионеров.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

"В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 млн долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства в отношении реформ, направленных на подготовку экономики к восстановлению, в частности существенные шаги, сделанные для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, и увеличение выплат уязвимым группам населения преклонного возраста", - говорится в сообщении.

Также Всемирный банк планирует выделить Украине заем на поддержку в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы. К тому же готовится пакет дополнительной помощи, что будет иметь непосредственное влияние на бенефициаров с целью смягчения последствий для наиболее уязвимых слоев населения.

Напомним, Всемирный банк назначил нового директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Им стал гражданин Индии Арупа Банерджи, который до этого был региональным директором банка по странам Европейского Союза.

Также мы сообщали, что Всемирный банк считает, что коронавирус погрузил мировую экономику в худший кризис со времен Второй мировой.