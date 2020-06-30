В деле о смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло по вине российского актера Михаила Ефремова, появился четвёртый потерпевший.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что это младший сын погибшего в ДТП водителя фургона Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины - Валерий. Новый статус позволит ему участвовать в суде и требовать компенсацию на законных основаниях.

Напомним, ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот матери погибшего Марии Захаровой процессуального статуса не присвоили.

Отметим, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль своего джипа и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Также мы писали, что Ефремов перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери. По словам Пашаева, его подзащитный находится в подавленном состоянии, очень переживает из-за смертельного ДТП.