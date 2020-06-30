В списке претендентов на "Золотой мяч" произошли изменения. Первое место в обновленном рейтинге претендентов на "Золотой мяч" занимает нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

На второй позиции расположился форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который поднялся на две позиции. В тройку лидеров вошел и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне.

При этом нападающий "Барселоны" Лионель Месси больше не входит в топ-3 претендентов на "Золотой мяч". Теперь аргентинец располагается на четвертой строчке. Ранее капитан каталонского клуба занимал третье место рейтинга.

Об этом сообщает портал "Goal", опубликовавший список на своем официальном сайте.

Претенденты на "Золотой мяч" по версии Goal:

(1). Роберт Левандовски ("Бавария");



(4). Криштиану Роналду ("Ювентус");



(2). Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити");



(3). Лионель Месси ("Барселона").

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