Предлагаем вашему вниманию гороскоп на пятницу, 3 июля, для всех знаков Зодиака. Сегодня на удивление легко решаются вопросы бюрократического характера, однако нужно остерегаться операций, связанных со строительством или земельными вопросами.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодняшний день может быть напряженным для Овнов. Вы по природе хорошие учителя, однако в некоторых моментах достигаете цели отнюдь негуманными способами. Неудивительно, что на вашей стороне находится немного сторонников. Постарайтесь проявить некоторую мягкость, терпимость и такт в решении вопросов.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня легко находят союзников и единомышленников, заводят долгосрочные знакомства и находятся в некоторой эйфории от всеобщего обожания. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы заинтересовать своими идеями знакомых и друзей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам может быть трудно оставаться спокойными весь день. Однако постарайтесь не сердиться из-за пустяков и не отвлекаться на пустые разговоры. Звезды советуют вспомнить о трудностях ваших близких, живших до вас. Возможно тогда ваши собственные проблемы покажутся вам легкими.

Рак (22.06 - 22.07)

Для вас сегодня нет непреодолимых трудностей, зато есть ряд проблем, которые просто лень решать. Здесь не помогут советы друзей. Постарайтесь найти несколько положительных моментов, которые могут скрываться за проблемной ситуацией. Тогда вы сможете придать вес и значимость дальнейшим действиям.

Лев (23.07 - 23.08)

Похоже, сегодняшний день отлично подходит для решения бытовых вопросов. Вы можете любого убедить в своей правоте, а ваши идеи окружающим будут казаться идеальными. Все дело в том, что вы способны быстро менять план действий в ситуации, когда цель кажется недостижимой.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо оставаться спокойными и рассудительными, попытаться не сопротивляться изменениям и не устраивать сцен даже, когда больно. Совсем скоро вы поймете, что некоторые ситуации в жизни изменились к лучшему и вам осталось только выбрать себе работу по душе.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам полезно экспериментировать и пробовать решать привычные задачи нестандартно. Творческий подход - это полдела, но главное - ничего не усложнять и избегать суеты. Звезды также советуют прислушаться к природе в минуты, когда на душе особенно тоскливо.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов первая половина дня может быть сложной, поэтому лучше планировать важные переговоры или встречи на послеобеденное время. Девизом дня могут стать слова: "только вперед и не сдаваться!". Однако важно помнить, что избыток энергии может быть для вас разрушительным.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам важно не наделать ошибок на работе и в личной жизни, поскольку ваш общий энергетический фон ослаблен. Возможно, вам и вовсе следует избегать социальных контактов в этот день, поскольку до самого вечера ваш жизненный потенциал будет находиться на низком уровне.

Козерог (22.12 - 20.01)

День будет для Козерогов насыщенным. Постарайтесь решить максимальное количество своих и чужих проблем. Поездки, торговля, общение - сегодня все это может принести успех. Звезды не исключают начало нового романа или удачного бизнес-партнерства.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня необходимо проявить внимание и заботу к окружающим людям. Уважение к мнению друзей и похвала близких поможет избежать некоторые проблемы. В случае личной депрессии, постарайтесь сконцентрироваться на проблемах друзей, чтобы не уйти в себя всерьез и надолго.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбам нужно оперативно решить ряд вопросов, чтобы не откладывать их на следующую неделю. Добиться нужных результатов вы сможете, если проявите активность и деловую хватку. Вечером по возможности займитесь налаживанием связей. В скором времени случится нечто, что серьезно поменяет ваши дела.