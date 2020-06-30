Утром во вторник, 30 июня, возле Офиса президента в Киеве проходит акция протеста шахтеров. Они требуют погасить долги по зарплате.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "РИА Новости".

Митингующие стучат касками и кричат: "Вова, выходи". В акции протеста принимают участие десятки человек.

Отметим, что о бессрочной акции протеста, которая начнется 30 июня, ранее сообщал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он анонсировал, что в ней примут участие горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь".

По данным Волынца, размер долга по зарплате шахтерам в Украине составляет 622,5 млн грн. Кроме его погашения, шахтеры требуют вывести шахты из простоя, запретить импорт угля из РФ и Беларуси, а также освободить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса.

Отметим, что в Киеве также протестуют представители профсоюзов, они требуют увольнения главы Комитета Рады по соцполитике Третьяковой.