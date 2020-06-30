В январе-мае текущего года на территорию Украины импорт легковых автомобилей был зафиксирован на отметке в 1,21 миллиарда долларов.

Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в Государственной таможенной службе, как передает УНИАН.

По данным таможенников, больше всего легковушек ввезли в Украину из США - на сумму 268,3 миллиона долларов. Второе месту - импорт из Японии, на который пришлось 228,7 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Германия с результатом 200,2 миллиона долларов.

Кроме того, в Таможенной службе сообщили, что в январе-мае Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 1,744 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, Германии и Кении.

Напомним, в начале июня стало известно, продажи машин на украинском авторынке за месяц выросли на 62%.

Ранее мы писали, что авторынок в Украине из-за карантина рухнул почти на 50%. Но некоторым в Европе ещё хуже.