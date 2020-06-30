Несмотря на критическую ситуацию с распространением коронавируса во Львове, около сотни людей в воскресенье, 28 июня, устроили массовое купание в небольшом источнике в селе Новоселки возле Раковца, что в 15 км от города.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook житель Львова Виктор Католик.

На видео запечатлено, что люди ходят босиком в воде и умываются. Все участники массового мероприятия находятся без масок и не соблюдают дистанции.

Считается, что ледяная вода в источнике целебная, и чтобы полностью оздоровиться, необходимо пройти в воде 12 кругов.

Стоит отметить, во Львовской области, по данным Минздрава, 30 июня количество зараженных Covid-19 выросло до 5 435 случаев. За сутки заболели 143 человека.

Видео: Facebook/ Виктор Католик

Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 334 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 706 граждан.

Также мы сообщали, что во Львове 32 учителей не допустили к проведению ВНО из-за позитивных ИФА-тестов на коронавирус.