Во вторник, 30 июня, Галина Третьякова рассказала "Стране", будет ли уходить с должности главы Комитета Рады по вопросам соцполитики.

"Нет, не собираюсь. если коротко, я уже об этом говорила", - коротко сообщила Третьякова.

Напомним, 24 июня в сеть попало очередное скандальное видео, на котором Третьякова заявила, что у безработных рождаются "дети низкого качества", и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. "Страна" подробно писала об этом скандале в своем материале.

Также мы писали, что "слуги народа" могут убрать Третьякову с поста главы Комитета Рады, так как она "втянула в скандал президента".

Что касается реакции самого главы государства, то Зеленский назвал Третьякову "торпедой" и возможной причиной провала "слуг" на местных выборах.