В пятницу, 3 июля, депутаты на Часе вопросов к правительству во время заседания парламента заслушают отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он доложит о положении дел на Западной Украине, где в последнюю неделю наблюдаются потопы, а также - о кадровых вопросах и использовании средств для борьбы с коронавирусом.

Об этом в ходе заседания Согласительного совета Рады 30 июня сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Все депутатские фракции выступили с предложением заслушать премьер-министра. Первый вопрос - это те страшные события, которые мы наблюдаем на западе нашей страны. Но также прозвучало предложение - это некоторые кадровые вопросы, вопросы использования средств для борьбы с Covid, потому что это комплексные вопросы", - сказал Разумков.

Напомним, сегодня на заседании Верховная Рада займется игорным бизнесом и донорством.

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