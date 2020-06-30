В понедельник, 29 июня, в Варшаве прошли мощнейшие ливни. В столице Польши затопило улицы, метро и здания трех министерств. На 1 квадратный метр выпало больше 40 литров воды.

Об этом в Facebook сообила пресс-служба варшавского горсовета.

Заместитель мэра Варшавы Рената Казновская сообщила, что последний раз осадки такого масштаба наблюдались в городе два года назад.

"Благодаря стремительной деятельности муниципальных служб ситуация оказалась под контролем", - заявила Казновская.

За день спасатели получили 740 сообщений. А по данным метеорологов, всего в течение 10 минут в нескольких районах города выпало более 20 мм осадков. В Варшаве затопило детский госпиталь, садики, станцию метро, вокзал, три министерства и другие места.

Напомним, на Западной Украине потоп унесл жизни трех людей и разрушил 150 км дорог, затоплены 147 домов.

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