Во вторник, 30 июня, во Львове и Черновицкой области Минздрав начнал развертывание больниц "второй очереди" для приема инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"О 70% (загруженности койкомест в больницах - Ред.) в Закарпатской области я не видел информации. Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приёма заболевших коронавирусом", - рассказал Радуцкий.

Ранее в Украине почти вдвое увеличилось количество госпитализированных из-за коронавируса. По состоянию на утро 30 июня зафиксировано за сутки 706 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии количество инфицированных составляет 44 334, вылечились - 19 115 человек, умерли - 1 159 человек.

Фото: 112.ua

Мы разбирались, появится ли вакцина от Covid-19, кто ее первым сделает и сколько она будет стоить. В России клинические испытания одной из вакцин стартовали 18 июня: 18 военнослужащих-добровольцев получили первые дозы вакцины, разработанной учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация прошла успешно и без осложнений.

Напомним, что в Киеве за сутки 57 новых случаев заражения Covid-19, из них шесть у медиков.