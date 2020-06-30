Всемирный банк назначил нового директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Им стал гражданин Индии Арупа Банерджи, который до этого был региональным директором банка по странам Европейского Союза.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, во вторник, 30 июня.

Так, на этой должности Аруп Банерджи будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах. Как отмечает пресс-служба банка, он будет отвечать за согласование и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ.

"Аруп Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения на эту должность Аруп Банерджи был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой банка в странах-членах ЕС. Ранее он также был старшим директором Всемирного банка и руководителем Департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем.

С июля 2016 и до февраля текущего года директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была Сату Кахконен. В феврале 2020 года она назначена директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Ранее мы писали, что Всемирный банк выделил Украине кредит в 350 миллионов долларов. Первый транш будет направлен на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий от эпидемии коронавируса.

Также сообщали, что Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн. Деньги направят на помощь семьям с низким уровнем дохода и повышение уровня социальной защиты.