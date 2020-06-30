Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от властей снять с рассмотрения скандальный законопроект "о медиа", так как он угрожает свободе слова.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook во вторник, 30 июня.

"Проект закона "О медиа" - это не закон для защиты медиа. Это не об усилении защиты, не о правах журналистов, не о государственных гарантиях независимости медиа (в том числе экономической независимости!), не об ответственности чиновников и политиков за давление на журналистов. Это законопроект о защите власти от журналистов, о санкциях, о контроле за распространением информации и мнения", - говорится в сообщении.

Среди нарушений, которые есть в законопроекте, НСЖУ выделил следующие:

В тексте нового документа не учтено ни одно из предложений, представленных НСЖУ после широких консультаций с региональными журналистами и СМИ.





Заниматься усилением регулирования медиа в то время, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие - сокращают объемы и увольняют работников, - это демонстрировать абсолютную нечувствительность власти к реальным нуждам общества.





Авторы проекта закона "О медиа" предлагают отменить ряд других законов, в том числе - тех, которые гарантируют права журналистов обеспечивают экономические основы деятельности медиа.





В законопроекте сохранена идея установления мега-контроля над всеми медиа. Функцию регулятора предлагается возложить на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это политически заангажированный орган, где половину состава назначают представители политических партий Верховной Рады, а другую половину - президент. В Нацсовете нет ни одного представителя непосредственно от медиа, журналистов или защитника свободы слова. Потому она более ориентирована на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка. Нацсовет часто был тем кнутом, который все предыдущие власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот "кнут" хотят распространить на все без исключения медиа. Это недопустимо!





Одной из основных новаций законопроекта является введение регулирования деятельности интернет-изданий. И хотя в документе отмечается, что интернет-издания могут пройти добровольную регистрацию, ее отсутствие не будет препятствием для наложения санкций со стороны Нацсовета.

Так же Томиленко отметил, что за свои потуги ограничить свободу слова бывший медийщик и экс-министр Владимир Бородянский уже получил клеймо "враг прессы". В связи с этим НСЖУ призывает нардепов не повторять его ошибки и не поддерживать законопроект, который угрожает свободе слова в Украине.

Кроме того, журналисты требует направить законопроект о медиа в Венецианскую комиссию для анализа на его соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

"Мы мечтаем об Украине, свободной от цензуры, с независимыми и сильными медиа, честными журналистами, которые рассказывают людям правду", - подытожили в НСЖУ.

Напомним, ранее стало известно, что новый проект скандального закона о медиа будет зарегистрирован в Верховной Раде после 1 июля.

Также "Страна" подробно разбиралась, как переписали закон о медиа в своем материале.