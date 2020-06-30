Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал граждан, которые пренебрегли рекомендациями Минздрава о поведении в условиях эпидемии.

Так он прокомментировал возникшие на киевской трассе в сторону Одессы большие автомобильные пробки и массовые гуляния в городе. Многие люди ехали к побережью Черного моря и не соблюдали ни масочный режим, ни социальную дистанцию, а также не использовали антисептики.

Об этом Максим Степанов рассказал на брифинге во вторник, 30 июня.

Министр подчеркнул, что граждане пренебрегают рекомендациями Минздрава, касающиеся поведения в период эпидемии, в частности, и на пляжах, а ночные клубы работают без соблюдения эпидемиологических требований, что приведет к повышению уровня заболеваемости в Украине.

"То есть, неиспользование масок, полное несоблюдения социальной дистанции, неиспользование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости Covid-19", - сказал Максим Степанов.

Мы разбирались, как отдыхающие на выходных штурмовали Одессу. Сообщается, что такая картина наблюдается уже третью неделю, а с самого утра у пляжей не припарковаться.

Напомним, что в Украине за месяц втрое возросло количество пневмоний.