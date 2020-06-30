Экс-заместительница министра инфрастукруты, советница главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", чтобы разобраться с "политическими проститутами".

Соответствующее видео она опубликовала в Youtube-канале.

"Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами", - заявила Клитина.

Она намерена "разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами" и призвала всех желающих к ней присоединиться.

"Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас. Вот смотрите, министр Криклий - он меня не только уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправлюсь. Потому что мешала им красть на "Укрзализныце"... Скажем "нет" политическим проститутам", - подытожила она.

Видео: Youtube-канал/Aleksandra Klitina

Напомним, прошлой осенью разразился скандал с Клитиной: представители партии "Слуга народа" обсуждали, как она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель. В результате шумихи девушку уволили из министерства.

Также мы сообщали, что 23 июня, попавшая в секс-скандал с пранкером Джокером Клитина, стала советником главы Государственного космического агентства Украины.