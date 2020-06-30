После того как в Украине с 1 июня заработали камеры автофиксации превышения скорости, автомобилисты, проезжающие по Одесской трассе, получают крупные штрафы. Дело в том, что система не учитывает ни бессмысленность снижения скорости в придорожных населенных пунктах, полностью защищенных шумозащитными заборами, ни трудности, связанные с необходимостью разворотов на встречную полосу.

Об этом в Facebook сообщил журналист Игорь Лесев.

"На прошлой неделе у меня произошло знаменательное событие. Я заплатил 2 тысячи гривен штрафа (6 нарушений) за превышение скорости. Все за июль, и все по Одесской трассе. Система видеофиксации в действии", - написал Лесев.

По его словам, из 6 полученных квитанций две были на 510 гривен. Это значит превышение скорости более 50 км (одно 56 и второе 60).

"Я себе прикидывал, это каким же нужно быть топ-ганом, чтобы превышать на загородной трассе на 60 км, когда средняя комфортная скорость у меня 110-130 км/ч. Ну вот совсем не Шумахер. А поди ж ты, 6 зафиксированных превышений за 2 недели на одной и той же трассе. А разводилово там идет по двум пунктам. Первый - это нарушение скоростного режима "в населенных пунктах". Кавычу "населенные пункты" специально, потому что как раз по Одесской трассе они имеют свою специфику. Во-первых, практически все они вдоль трассы ограждены шумозащитными заборами. Это значит, что житель Глевахи или Гребинок даже при желании с трудом сможет выбраться на скоростную трассу", - написал журналист.

Кроме того, по его словам, как минимум до Белой Церкви на трассе не осталось ни одного наземного перехода. Только надземные. Это означает, что угроза жизни пешеходов там сведена к минимуму. Хотя бы потому, что там просто не предусмотрено наличие пешеходов.

"Но если проезд по условной территории населенного пункта еще как-то объясняет необходимость снижения скорости до городской (хотя не пойму, в чем тогда смысл автобана, если постоянно надо сбрасывать скорость во время его прохождения до 50 км/ч?), то второе разводилово еще более феерично. Вот есть на Одесской трассе места разворота встречного транспорта. Сама по себе опасная хрень, тут уж бесспорно, особенно под Киевом. С одной стороны концентрируется дофига желающих развернуться, а с другой - потоком и по главной валит куча машин", - сообщил Игорь Лесев.

По его словам, решение у такой проблемы есть простое и очевидное - светофор. И в одном месте его таки поставили.

"Казалось бы - всё, вопрос закрыт. Но нет же, давайте еще все усложним. Пацанва поставила перед светофором постепенное ограничение скорости с 90 до 50 км, а сразу над ним - камеры автофиксации. И вот получается типичная картинка. Перед глазами маячит зеленый светофор с таймером в 10-15 секунд. При скорости 110-130 км ты его пять раз можешь проехать, но тебя уже посадили на ограничение скорости до 50 км. Вот ты смотришь на зеленый светофор - и это в чистом загородном поле - но не можешь к нему подъехать, потому что иначе будет превышение скорости и штраф в 510 гривен", - рассказал Лесев.

По мнению журналиста, в результате поездки за городом превращаются в "какое-то дикое адище".

"От Теремков до Белой Церкви 80 километров в целом отличной скоростной дороги, где нет ни одного шанса ни напороться на встречку, ни переехать пешехода. Но если ехать по правилам, быстрее чем за полтора часа эти 80 километров проехать не получается. Еще раз, это не исповедь поклонника быстрой езды. Я просто пытаюсь нащупать ту самую невидимую середину между безопасностью и адекватностью. И не вижу этой середины. Да, езда со скоростью 50 км/ч значительно безопаснее, чем езда со скоростью 130 км/ч. Капитан Очевидность подтвердит. Но я скажу больше. Если всю страну заставить ездить со скоростью 30 км/ч, то летальных случаев на дорогах практически не будет. А если тотально заменить автомобили на гужевый транспорт, то ДТП с участием автомобилистов снизится до 0%", - подытожил журналист.

Напомним, камеры автофиксации засняли Range Rover, который установил антирекорд, разогнавшись до 209 км/ч.

Также мы писали о том, что водители показали, как выглядят "письма счастья" со штрафами за нарушения, снятые камерой видеофиксации.