Получила продолжение история с резиновыми сапогами, которые житель затопленного по время жуткого наводнения Ланчина Ивано-Франковской области одолжил Зеленскому во время его визита в пострадавший от стихии регион.

Снимок, на котором Зе с отсутствующим выражением лица и забрызганных грязью сапогах не по размеру стоит на мосту рядом с главой МВД Аваковым, оброс мемами.

Фото с "Зе в сапогах" после поездки президента в затопленные Карпаты стало мемом

Один из селян снял свои "чоботы" и отдал президенту, когда тот не смог пройти по непролазной грязи и размытым дорогам в своих туфлях.

Охранник принялся кричать: "Сапоги! Сапоги! Сапоги президенту!" Житель Ланчина откликнулся на призыв, быстро снял свою обувь, отдал ее бодигарду, а тот отнес сапоги Зеленскому.

Как рассказали нам селяне, Зе надел "чоботы", которые для него были просто огромные, прямо на туфли. А для селянина, который остался в носках в грязи, сразу нашлись другие сапоги.

Как выяснила "Страна", сапоги Зе отдал местный 48-летний заробитчанин Василий Голиней, хата которого тоже затоплена. После отлета Зеленского гуцулу вернули его сапоги, и теперь это - местный раритет.

Сапоги Зеленскому одолжил 48-летний Василий Голиней из Ланчина. Фото: из архива Голинея

Односельчане подбивают Голинея выставить "Зе-сапоги" на аукцион, а на вырученные от продажи деньги основать фонд поддержки пострадавшим от наводнения.

"Стартовую цену для начала выставим 1 тысяч гривен, но задешево не отдадим. А вообще жена Васыля отказалась отдавать сапоги - сама носит. Говорит, в хозяйстве пригодятся - после потопа повсюду болото, грязища, работы много", - рассказывает нам Михаил из Ланчина.

"Местные власти заблаговременно приготовили несколько пар резиновых сапог для президента и его команды, хлопцы из сельрады несли их в мешках. Это были хорошие добротные сапоги. Сколько стоят? Ну, не "Дольче и Габбана", конечно, гривен 200. Но в тот момент, когда закричали "Сапоги!", ребята с этими мешками не смогли подступиться к Зеленскому. И тогда Васыль среагировал мгновенно. А ему отдали приготовленную для гостей из Киева обувь, там была разного размера", - говорит Михаил.

Сами Голиней скромничает и не хочет внимания к своей персоне. Особенно после того, как в селе пошел слух, что ему за услугу Зеленскому вне очереди починят подтопленную хату.

"Его хозяйство пострадало, но не критично, есть пять домов, которые полностью разрушены, этим людям будут помогать в первую очередь. Таких пострадавших хат, как у Голинея, в селе десятки. Да и Васыль не рассчитывает на особое отношение. Это работящий мужик, сам хату построил, поставил забор. Ездит на заработки за границу", - рассказали нам в селе.

А вообще в Ланчине говорят, что не хотят, чтобы с них насмехались после этого казуса.

"Да, многие в Карпатах не голосовали за Зеленского, но он президент и надо его уважать", - говорит нам житель села Михаил.