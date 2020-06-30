Во вторник, 30 июня в 10:00, следователи ГБР должны были допросить экс-президента Петра Порошенко. Он вызывался на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по захвату власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП, сообщили в пресс-службе ГБР.

Однако, Петр Порошенко проигнорировал встречу со следователем.

"Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", - говорится на Facebook-странице его адвоката Голованя.

Фото: facebook.com/igor.golovan

Состоянием на 10:20 под стенами ГБР тихо. Экс-президент ожидаемо не приехал. Поддержки Порошенко также нет, что свидетельствует о том, что его не будет, как передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко вручали подозрение по делу разведчика Семочко.

Напомним, что в конце мая Порошенко был вызван на допрос в ГБР по поводу "картинного дела", но в ГБР он таки не явился. Вместо этого он открыл выставку с 43 полотнами, которые проходят по этому делу. В этот же день спецназ ГБР взял штурмом художественный музей Ивана Гончара.