Утром во вторник, 30 июня, к зданию Верховной Рады на встречу со "слугами народа" прибыл 16-летний Николай Неждиховский, который потерял ноги и одну руку под Мариуполем. Он хочет обсудить с депутатами возможность попасть в паралимпийскую сборную Украины.

Об этом "Стране" рассказал Тимофей Нагорный, лидер организации "Плечом к плечу", который прибыл в парламент вместе с 16-летним Николаем Неждиховским.

По словам, Нагорного депутаты монобольшинства пригласили их на встречу, но в Раду их не пускают.

"Нам сказали, что Галина Третьякова, глава социального комитета, нас ждёт, но пропусков не выдали. Вероятно, нас не пустят, но отреагировали. Мы здесь, чтобы Коля начал системно тренироваться и представлять Украину в сборной по плаванию на Паралимпийских играх", - сообщил Нагорный.

По словам Тимофея, пять лет никто не обращал на них внимания.

"Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, нашел время встретиться, а у нас ни депутаты, ни олигархи - никто пять лет не обращал внимания на ребёнка. Уже благодарны, что нас пригласили, власть наконец-то отреагировала. Надеемся договорится, чтобы Николаю организовали системные тренировки", - сообщил Нагорный.

Напомним, утром 30 июня у здания Верховной Рады в Киеве началась акция протеста профсоюзов с требованиями увольнения Третьяковой.

Также мы публиковали прямую трансляцию заседания Верховной Рады 30 июня.