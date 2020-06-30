Во вторник, 30 июня, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и так называемый "глава" аннексированного полуострова Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Об этом сообщает ТАСС.

"Два грузовых состава "Крымских железных дорог" направились навстречу друг другу. Один выехал со стороны полуострова, другой - со стороны материка. Поезда должны встретиться под аркой моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состав в сторону материковой РФ проехал с продукцией крымских предприятий, а ему навстречу пошел поезд с бензином, цементом, зерном и удобрениями.

Напомним, железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. В открытии принимал участие президент России Владимир Путин