Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов возглавит штаб партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

Об этом он написал 30 июня на странице в Facebook.

"Время, когда я не работаю в парламенте или на государственных должностях, я всегда использую, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви, жить спокойной и интересной жизнью. Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе", - написал Турчинов.

По его словам, причиной, по которой он принял решение вернуться в политику, стала "пятая колонна Кремля", которая, по его мнению, оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность" - заявил Александр Турчинов

Telegram-канал "Политика страны" разбирался, что стоит за этим решением Александра Турчинова.

"Важная и знаковая политическая новость. Александр Турчинов объявил, что возглавил штаб партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Это заявление он сопроводил длинными размышлениями на тему реванша и "пятой колонны".

Турчинов - человек, на которого ориентируется значительная часть майдановской тусовки. Особенно та часть, которая скептически до сих пор относилась к Порошенко и искала какую-то альтернативу. То в "Голосе", то в Нацкорпусе, то ещё где-то.

"Голос" сдулся, Нацкорпус и прочие националисты окончательно маргинализировались, остался Порошенко.

И переход под его знамёна Турчинова - знак того, что именно под знамёнами экс-президента будут собираться промайдановские силы.

Для противников Порошенко это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что увеличивает его рейтинг и усиливает политический вес. А хорошо это потому, что у Порошенко огромный антирейтинг. И для любой партии, которую он возглавит (кто бы к этой партии не присоединялся), потолок - это 25-30 процентов поддержки. И теперь уже, похоже, другой, более сильной, альтернативы ему на этом фланге уже не будет.

Но это если мыслить категориями выборов.

А если мыслить категориями Майданов (а Турчинов именно этими категориями и мыслит), то это знак того, что вся их компания готовится к организации бунта осенью, чтоб снести Зеленского.

Запад (а точнее "соросята") будет использовать этот накат, чтоб поставить Зеленского под свой полный контроль. Чтоб без самодеятельности, которую он проявил в марте, отправив в отставку Гончарука и Рябошапку, а потом и Нефедова", - говорится в сообщении.

Напомним, Турчинов рассказал о своих попытках поговорить с Путиным во время аннексии Крыма.

Также мы писали, что Турчинов призвал Зеленского запретить аборты.