Утром во вторник, 30 июня, на Софиевской Борщаговке в Киеве спецназ задержал банду квартирных воров. Соответствующее видео очевидцы выложили на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел рано утром, около 04:30. В задержании принимал участие отряд спецназа.

"Утро началось неплохо - в 04:30 на Софиевской Борщаговке спецназовцами задержана очередная банда домушников. После проведения первоочередных следственных действий расскажем вам все детали", - сообщается в комментарии к видео.

Напомним, мы писали о том, как на Печерске домушники вынесли из квартиры огнестрельное оружие и швейцарские часы за 40 тысяч долларов.

Также "Страна" сообщала, как в Украине на карантине активизировались мошенники и остались без работы домушники.