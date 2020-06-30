Со среды, 1 июля, в Украине ужесточат меры наказания для водителей в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения вводят уголовную ответственность. Также увеличились штрафы до 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Об этом сообщают "Украинские новости", во вторник, 30 июня.

Так, ужесточения мер наказания предусмотрены в законе № 2617-VIII, который Верховная Рада приняла еще в ноябре 2018 года. Он должен был вступить в силу с 1 января 2020 года, однако дату перенесли на полгода.

Отмечается, что за нетрезвое вождение водитель получит судимость по новой статье Уголовного кодекса 286-1 УК - даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые.

Как сообщается, информация о судимости будет находится в электронной базе данных Национальной полиции, даже если будет погашена позже. А в справке об отсутствии/наличии судимости запись о привлечении к уголовной ответственности будет отображаться всегда.

Также расширили список обстоятельств, когда водителя могут признать виновным в нетрезвом вождении:

вождение в нетрезвом состоянии ("управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции");

допуск за руль другого нетрезвого лица ("передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов");

отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

употребление алкоголя после остановки полицией или после ДТП, но до медицинского освидетельствования - чтобы исключить случаи, когда водители таким образом пытались избежать ответственности ("употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования - или до принятия решения об освобождении от такого освидетельствования").

Увеличение штрафов за нетрезвое вождение

При первом нарушении предусмотрены штрафы от 17 до 32 тысяч гривен (от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан), а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. При повторном правонарушении - штраф до 51 тысяч гривен с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 июня в Украине заработали первые камеры видеофиксации нарушений - в Киеве и Киевской области.

Также мы писали, что украинцам начали приходить штрафы за нарушение ПДД новых собственников авто. Так, такие уведомления присылают бывшим собственникам авто, а не тем, кто управляет им в настоящее время.