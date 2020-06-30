По данным на 30 июня, в Киеве за сутки подтверждены 57 новых случаев коронавируса COVID-19. Это на 12 больше, чем было накануне. В том числе вирус выявлен у 6 медицинских работников. Об этом говорится в Тelegram-канале киевского мэра Виталия Кличко.

Сообщается, что в Киеве уже 5 037 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Среди заболевших 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины в возрасте от 20 до 67 лет и один мальчик 8 лет.

В больницы госпитализированы 14 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков. Выздоровели за сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 1 563 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 16, в Деснянском - 10 случаев", - заявил Кличко.

Мы разбирались, появится ли вакцина от Covid-19, кто ее первым сделает и сколько она будет стоить. В России разрабатывают сразу несколько вакцин от коронавируса. Клинические испытания одной из них стартовали 18 июня: 18 военнослужащих-добровольцев получили первые дозы вакцины, разработанной учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация прошла успешно и без осложнений.

Напомним, что на следующей неделе сотрудники ВОЗ начнут расследовать происхождение коронавируса, который мог попасть в Китай из США.