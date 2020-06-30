Полицейские, которые участвовали в смертельном задержании афроамериканца Джорджа Флойда, предстанут перед судом в марте 2021 года. Об этом сообщил Питер Кэхилл, судья округа Хеннепин.

По делу о задержании Флойда, спровоцировавшего массовые беспорядки и протесты в США проходят Дерек Чавен, Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао. Первое заседание суда назначено на 8 марта 2021 года, передает "Коммерсант".

При этом суду еще предстоит решить, будут ли рассматриваться дела арестованных экс-полицейских одновременно.

Дереку Чавену, непосредственно задержавшему Джорджа Флойда, предъявлено обвинение в убийстве второй степени, остальным его бывшим коллегам - в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

При задержании мужчины полицейский повалил его на асфальт, после чего надавил коленом на его шею и удерживал в таком состоянии. Джордж Флойд умер в больнице. По данным независимой медицинской экспертизы, причиной смерти стало удушение. После смерти афроамериканца и волны протестов, президент США Дональд Трамп издал указ о реформировании полиции. В частности, американским полицейским теперь запрещены удушающие приемы, кроме случаев угрозы их жизни.

Как сообщала "Страна", в США продолжаются расовые беспорядки с погромами, грабежами, пожарами и вандализмом. Мирный протест, вызванный убийством темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским, перерос в жесткий "черный майдан". В десятках городов введен комендантский час, но многие его попросту игнорируют, полиция вместе с военными не могут усмирить озверевшие толпы бунтовщиков.

Напомним, что в Портленде авто на полной скорости влетело в толпу демонстрантов.