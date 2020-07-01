Наступил второй летний месяц! В июле в каждому саду и огороде ожидается масса работы.

Разумеется, людям предстоит сбор ягод. Из части урожая можно приготовить на зиму варенье, часть - сохранить с помощью сахара без варки, а часть - съесть прямо сейчас, насытив организм полезными витаминами.

Никуда не деться от прополки и полива овощей, опрыскивания от вредителей. Зато уже в июле можно будет выкапывать и делать блюда из молодого картофеля.

Большинство хозяев собирают пряные и лечебные травы. Потом на протяжении осенне-зимнего сезона такие травы очень нужны дома - их используют для готовки, укрепляют иммунитет, если заваривать с ними чай.

Многие при работе в саду и огороде ориентируются на лунный календарь. В отдельном материале мы публикуем такое расписание на июль вместе с магнитными бурями и графиком затмений. А ниже предлагаем вниманию читателей "Страны" лунный посевной календарь огородника и садовода по дням.

Лунный календарь огородника и садового по дням на июль 2020 года