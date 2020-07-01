Сбор картофеля. Фото с сайта Harvest to table
Сбор картофеля. Фото с сайта Harvest to table

Наступил второй летний месяц! В июле в каждому саду и огороде ожидается масса работы.

Разумеется, людям предстоит сбор ягод. Из части урожая можно приготовить на зиму варенье, часть - сохранить с помощью сахара без варки, а часть - съесть прямо сейчас, насытив организм полезными витаминами. 

Никуда не деться от прополки и полива овощей, опрыскивания от вредителей. Зато уже в июле можно будет выкапывать и делать блюда из молодого картофеля.

Большинство хозяев собирают пряные и лечебные травы. Потом на протяжении осенне-зимнего сезона такие травы очень нужны дома - их используют для готовки, укрепляют иммунитет, если заваривать с ними чай. 

Многие при работе в саду и огороде ориентируются на лунный календарь. В отдельном материале мы публикуем такое расписание на июль вместе с магнитными бурями и графиком затмений. А ниже предлагаем вниманию читателей "Страны" лунный посевной календарь огородника и садовода по дням. 

Лунный календарь огородника и садового по дням на июль 2020 года 

лунный посевной календарь на июль

лунный календарь на июль 2020

посевной календарь на июль 2020

лунный календарь июль 2020

лунный календарь на июль 2020 года

лунный календарь на июль месяц

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