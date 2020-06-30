С 1 июля, киевские власти изменят условия проезда в общественном транспорте для "льготников", в число которых войдут также участники боевых действий и иногородние граждане. Они смогут воспользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - только по карте киевлянина.

Об этом сообщает НВ, во вторник, 30 июня.

Отметим, что ранее мэр столицы Виталий Кличко объяснил, что Киев "вынужден" пойти на такие шаги, поскольку государственный бюджет не компенсирует столичным перевозчикам услуги по льготному проезду пассажиров, не зарегистрированных в Киеве.

Как сообщается, изменения коснутся тех граждан, которые зарегистрированы в других городах Украины, но хотят воспользоваться правом на льготный проезд. Для этого им необходимо предпринять следующие меры:

приобрести билет любым удобным способом;





воспользоваться им в общественном транспорте;





сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), чек за оплату проезда или банковскую выписку - при оплате банковской картой;





обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Отмечается, что льготники-жители столицы, зарегистрированные в Киеве, будут и после 1 июля пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина. Таким образом все те, кто до сих пор мог предъявлять для льготного проезда бумажные документы (обладатели удостоверений УБД (участника боевых действий), лица с инвалидностью, "чернобыльцы" и т. д.) с 1 июля обязаны пользоваться только карточкой киевлянина.

10 июня об этом предупредил пассажиров и Киевский метрополитен. В ведомстве также обнародовали полный список льготников, которые могут пользоваться правом бесплатного проезда в метро при наличии карточки киевлянина.

Чтобы оформить муниципальную карточку киевлянина, которая дает право льготного проезда соответствующим категориям граждан, необходимо обратиться в одно из отделений Ощадбанка.

При себе необходимо иметь:

паспорт;





идентификационный код;





документы, подтверждающие право на получение карточки киевлянина (если человек зарегистрирован в другом городе, но учится либо работает в Киеве - ученический билет, студенческий билет, справка с места работы);





удостоверение, дающее право на льготы (удостоверение УБД, "чернобыльца" и т.д.);





справка переселенца (при наличии);





по желанию - фотографию 3×4 или 4x6 (по желанию заявителя, фотография сканируется с паспорта - в таком случае фотографию предоставлять не нужно).

Ранее мы писали, что во Львове отменили льготный проезд в транспорте, чтобы предупредить возможное распространение коронавируса.

Также сообщали, что в Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине.