В июле синоптики прогнозируют самую жаркую погоду лета, когда температура достигнет +41 градуса. Однако наряду с засушливым периодом ожидается несколько дней грозовых ливней.

Собрали все, что известно о синоптической картине, которая ожидает отдыхающих в июле на самых популярных курортах Украины.

Общий прогноз на июль

По данным Укргидрометцентра, средняя температура месяца составит около +20...+25 градусов, что на несколько градусов превышает средние многолетние значения.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 36-95 мм, а в Карпатском регионе до 165 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.

Средняя месячная температура воздуха - около +17...+22, на юге - до +24, а в горах +11...+16.

Абсолютный максимум температуры воздуха будет зафиксирован в Харьковской, Луганской и Херсонской областях (около 39,7°), в Одесской областях - местами до +40...+41°, абсолютный минимум около нуля градусов - в Карпатах.

Среднее месячное количество осадков составит 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Прогноз погоды для Одессы

По данным Sinoptik, первая неделя июля в Одессе будет засушливой. Температура поднимется до +35 уже в воскресенье 5 июля. На протяжение всей недели будет наблюдаться ясная погода без осадков.

Общая картина месяца в Одессе по данным аccuweather выглядит следующим образом: грозы возможны только 15 июля и 1 августа.

При этом уже с первых дней температура на 4 градуса выше, чем историческая средняя для этого периода.

Погода в Бердянске

Погода в Бердянске Запорожской области в июле будет немного прохладнее Одессы, но и тут уже с первых дней июля максимальная температура воздуха установится на отметке +33 - в понедельник 6 июля.

В начале месяца - 1 и 2 июля будет облачно без осадков. Зато уже с 3 июля установится ясная погода без осадков.

Общая картина месяца в Одессе по данным аccuweather выглядит так: гроза возможна 1 июля, облачные дни будут сменяться ясными.

Общие показатели среднемесячной температуры увеличатся на 2 градуса.

Погода курортов Украины

Куяльник - в лиманах Одесского залива июль ожидается сравнительно жарким и без осадков. Средняя температура первой половины месяца составит +18...+34. Дожди ожидаются с 16 по 18 июля и с 24 по 26 июля.

В Затоке с первых дней июля установится жара в пределах +29...+31. Месяц ожидается без осадов.

В Буковеле Ивано-Франковской области в июле все так же будет преобладать дождливая погода. Дневная температура составит от +16 до +25 градусов.

В Верховине в июле ожидается несколько периодов затяжных дождей - с 13 по 16 июля, когда температура ночью составит +13 градусов, а днем - около +20; и еще один дождливый период - с 26 по 28 июля, когда температура будет +12...+21.

В Ворохте июль также выдастся дождливым: дожди будут лить без остановки с 13 по 16 июля (температура от +13 до +21), 19, 20 и 23, 28 и 31 июля тоже будут осадки.

Погода в Трускавце Львовской области в июле ожидается нерадужной: с 3 по 19 июля июля - период затяжных дождей с температурой воздуха около +21...+28 градусов. Ясная погода ожидается с 20 июля.

Урзуф Донецкой области встретит отдыхающих знойным месяцем. Грозовые ливни обещают только на 1 июля. В остальном - ожидается засуха и температура около +22...+34.

Кирилловка - в июле максимальная температура достигнет +34 градусов - с 6 по 8 июля, дождей не прогнозируют.

В Херсоне в июле будет супержарко с 5 по 8 июля. Температура воздуха поднимется до +37. Гроза ожидается только 1 июля. В остальное время передают период засухи.

Средняя температура воды в Черном море в начале июля составляет +24°, а в конце июля около +26°. Чуть больше прогревается Азовском море - в начале июля его температура составляет +25°, а в конце июля поднимается до +26 градусов.

Как уберечься от жары

Не только в курортных городах, но и в столице ожидается жаркий июль. Чтобы избежать теплового удара врачи советуют выбирать одежду белого цвета из натуральных тканей, носить головной убор, реже пользоваться духовкой и исключить алкогольные напитки, которые несовместимы с жарой. Лучше всего помогает остыть прохладный душ или ванна.

От экстремальной жары также помогает полуденный отдых (так называемая сиеста), восстановиться можно на комфортных затененных террасах кафе или в помещении с кондиционером. Но с кондиционерам нужно быть осторожнее: резкое изменение температуры создаст дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а долгое переохлаждение ослабит иммунитет.

Поэтому адаптироваться к жаре нужно разумно: не усердствовать с загаром, пить больше воды, избегать чрезмерной физической нагрузки, помнить, что ожоги легче всего получить у водоемов.

Кофеин, алкоголь и сахара вызывают потерю жидкости, поэтому употребление этих напитков в жару сводят к минимуму. Также не употребляют в жару жирную пищу, которая создает дополнительную нагрузку на организм. Лучше перейти на малокалорийный рацион из сезонных фруктов и овощей и освежиться лимонадом с базиликом, имбирем, огурцом или клубникой, который можно приготовить дома.

Отдельно врачи дают рекомендации по уходу за детьми и домашними питомцами в жару: не оставляйте детей и домашних животных в припаркованном автомобиле и не забывайте поить их свежей водой.