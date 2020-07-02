Местные выборы в этом году запланированы на осень - 25 октября. Украинцам без постоянного места регистрации (в том числе переселенцам и трудовым мигрантам) необходимо изменить место голосования, чтобы прийти на участок и сделать свой выбор в пользу понравившегося кандидата. Эта процедура аналогична той, которая происходила в 2019 году перед парламентскими и президентскими выборами, когда свое место голосования изменило рекордное число избирателей - 325 604 человека.

Также отметим, что изменить адрес голосования по новым правилам нужно в срок с 1 июля по 9 сентября включительно. Зато это долгосрочная процедура, которую не придется раз за разом повторять в дальнейшем перед каждыми выборами, если человек не сменит место жительства.

Объясняем по пунктам, как проголосовать по месту фактического проживания мобильным группам населения лично и онлайн:

1. Обратиться в органы Госреестра избирателей

Чтобы сменить место голосования необходимо с 1 июля обратиться в отделение Государственного реестра избирателей (в соответствии с районом фактического проживания) и подать бумажное заявление об изменении избирательного адреса.

2. Подать заявление и копию подтверждающего документа

Для подачи заявления необходимо иметь паспорт, оригинал и копию документа, который подтверждает отношение к указанному адресу (договор аренды жилья, документ предпринимателя, документ о праве собственности на жилье, справка внутренне перемещенного лица, удостоверение про осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу, документ о браке с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу).

Бланк заявления можно загрузить из приложения к Постановлению ЦИК №88, распечатать и заполнить дома или взять непосредственно в отделе СРГРИ.

3. Получить уведомление о смене места голосования

В ответ на ваше заявление отделение Госреестра избирателей сообщит, что избирательный адрес был изменен. На это отводится 15 дней. Для такого информирования есть несколько способов: справка может быть выдана непосредственно в госреестре; отправлена по почте на новый избирательный адрес; отправлена на адрес электронной почты (для этого нужно заполнить соответствующее поле при подаче бумажной заявления).

Такое сообщение носит уведомительный характер об изменении в реестре избирателей, поэтому его не нужно брать с собой на избирательный участок.

Конечно, есть перечень оснований, из-за которых в смене места голосования может быть отказано: недостоверные данные в заявлении, нарушение сроков подачи или отсутствие подтверждающих документов. В случае если избиратель считает отказ неправомерным, он может обжаловать решение в суде.

Сообщение об отказе отдел ведения Госреестра избирателей должен предоставить не позднее следующего дня после подачи заявления.

4. Проверить себя в списке избирателей

После получения уведомления об изменении места избирательного адреса можно увидеть обновленную информацию в Реестре, зайдя в "Личный кабинет избирателя" на сайте. В разделе "Проверка включения" нужно внимательно, без описок, ввести свои персональные данные, ввести подтверждение кода, который придет на электронную почту, и убедиться, что отражается уже новый избирательный адрес. (К сожалению, предыдущая история о смене места голосования не подтягивается).

После этого следует также отследить номер и адрес нового участка, который относится к новому адресу. Это можно сделать здесь.

Также во время избирательного процесса непосредственно на участок передадут предварительные печатные списки избирателей, поэтому можно будет прийти на свой новый участок и проверить корректность своих данных в списке избирателей.

5. Момент голосования

В день голосования, 25 октября с 8:00 до 20:00, избирателю необходимо прийти на новый избирательный участок и проголосовать. При себе нужно иметь только паспорт гражданина Украины.

Стоит отметить, что в отличие от прошлогодней процедуры, избиратель будет находиться в списке именно по адресу, а не в отдельном перечне лиц, которые изменили место голосования. Ни одного сообщения об изменении избирательного адреса брать с собой на участок не надо, а только сообщить свой адрес членам комиссии.

Член комиссии вправе проверить паспорт, наличие избирателя в списке по названному адресу и выдать бюллетень.

Как подать заявление о смене избирательного адреса онлайн

Изменить адрес избирательного участка с 1 июля можно будет в онлайн-режиме. Процедура предполагает возможность подачи электронного заявления. Она будет доступна только на официальном сайте Государственного реестра избирателей. Осуществить ее можно будет только при наличии ЭЦП (электронной цифровой подписи).

Заявление будет создаваться непосредственно на сайте, то есть его не нужно будет сканировать и отправлять. Необходимо будет только вписать нужные данные и подгрузить подтверждающий документ с указанным адресом в формате .JPG или .PDF весом до 5 Мб. В заявлении обязательно необходимо указать электронную почту, на которую затем будет отправлено сообщение об изменении избирательного адреса или об отказе в таком изменении.

Для граждан, не имеющих зарегистрированного места жительства, избирательной адресом может быть адрес соответствующего центра учета.

Если избиратель только недавно получил право голоса (ему исполнилось 18 лет) и не был включен в список избирателей или "выбыл" из списка, то ему нужно обратиться в отдел ведения ГРИ по месту жительства с заявлением о смене избирательного адреса. При себе иметь копию документа, который обосновывает его избирательный адрес.