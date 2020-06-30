По состоянию на утро вторника, 30 июня, в четырех областях на Западной Украине до сих пор устраняют последствия масштабного наводнения, которое спровоцировали длительные ливни. Так, все еще подтоплены 147 домов, разрушены 150 км дорог.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Работы по ликвидации последствий паводка, по данным спасателей, продолжаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Сообщается о трех жертвах стихии - все погибшие из Ивано-Франковской области.

В 19 населенных пунктах (было 349) подтоплено 147 домов (было 14 456):

Ивано-Франковская область - 15 домов,





Черновицкая - 23,





Тернопольская - 109.

Кроме того, по данным ГСЧС, затоплены 982 приусадебных участка (было 22 182):

Ивано-Франковская область - 463,





Черновицкая - 311,





Тернопольская - 206,





Львовская - 2.

В результате стихии разрушено 150,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) области. А также 95 мостов - в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях; повреждено 551 км автодорог (было 653) и 214 мостов (было 265) Ивано-Франковская (510 км дорог и 200 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов) области.

Силы ГСЧС в течение суток откачали более 48 тыс. м куб. воды (с начала работ - более 230 тыс. м куб), расчищено 0,22 км автодорог (с начала работ - 9,87 км), 0,23 км русла рек (с начала работ - 3,55), доставлено для населения 1 300 кг продуктов питания (с начала работ - 9928 кг).

Напомним, США выделят Украине 100 тысяч долларов для борьбы с последствиями потопа на Западной Украине.

Также мы писали, что Италия передаст насосное оборудование и средства защиты пострадавшей он наводнений Западной Украине.