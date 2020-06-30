Во вторник, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,69 грн/$1, что на одну копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 30 июня составляет 26,6922 грн, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 1 копейку. Евро стоит 29,95 грн за единицу валюты, это на 4 копейки дороже, чем перед выходными. Российский рубль стоит 0,3845 грн за единицу валюты.

Курс валют на 30 июня. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, доллару к концу прошлой рабочей недели дали подешеветь к гривне. Но банкиры хотят вновь поднять его курс.

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