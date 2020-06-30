Сегодня, 30 июня, под Верховной Радой, а затем и Офисом президента пройдёт предупредительная акция протеста профсоюзов против ряда неприемлемых антинародных законопроектов, как заявляют организаторы акции: закона о труде 2708, закона о профсоюзах 2681 и закона о фондах социального страхования.

На акцию протеста вышло более 500 человек, это представители профсоюзных организаций из различных сфер и регионов Украины, как передает корреспондент "Страны".

"Антинародные законы, поданные по инициативе комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нарушают права и свободы украинцев и международные нормы", - заявляют организаторы акции.

По их словам, вести социальный диалог с властью оказалось невозможно, поэтому профсоюзные организации в каждой области и все небезразличные к будущему Украины выходят на предупредительную акцию с требованиями отозвать дискриминационные законопроекты, освободить от должности председателя комитета соцполитики скандальную Галину Третьякову и наладить социальный диалог между государством, профсоюзами и людьми.

"Мы здесь, чтобы не допустить принятие законов о труде "2708, закона о профсоюзах №2681 и закона о фондах социального страхования, которые активно продвигает Комитет по вопросам социальной политики под руководством Галины Третьяковой. В связи с чем мы требуем, отозвать данные законопроекты и уволить Галину Третьякову с занимаемой должности", - заявил участник акции, представитель профсоюзов авиастроителей Дмитрий Поляков.

Фото: Страна

Сбор участников акции начался на Майдане Независимости с последующими пикетами Верховной Рады и Офиса Президента.

Как сообщала "Страна", в Киеве шахтеры начнут бессрочную акцию протеста с требованием погасить долги по зарплате. Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 24 июня 2020 года составляет 622,5 млн грн.

Напомним, что в "ЛНР" закончилась забастовка горняков Антрацита.