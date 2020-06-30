Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что в июле можно будет наблюдать парад планет, однако увидеть невооруженным глазом все небесные тела не удастся. По ее словам, данное явление никак не повлияет на людей.

Об этом сообщает РИА "Новости", во вторник, 30 июня.

Так, астроном рассказала, что с 4 июля по ночам можно будет увидеть в небе Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам - Венеру. При этом Уран и Нептун невооруженным глазом увидеть будет невозможно, а наблюдать за Меркурием не получится из-за Солнца.

По ее словам, в науке такого термина, как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Также она рассказала, как это явление повлияет на людей.

"Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких новых фактов получить из этого нельзя", - добавила Рублева.

По ее словам, планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно. Поэтому это явление можно будет наблюдать порядка двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время.

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