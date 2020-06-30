Во вторник, 30 июня, состоится очередное заседание Верховной Рады. Депутаты на нем планируют внести в повестку дня ряд законопроектов. Также в повестке дня - принятие решения относительно донорства крови и азартных игр.

Об этом свидетельствует план работы Рады, обнародованный на сайте парламента.

Так, в повестку дня хотят включить законопроекты о судьях, высшем и среднем образовании, исполнительном производстве, изменениях в бюджете и другие.

Также сегодня депутаты должны определиться относительно донорства крови. Во втором чтении рассмотрят проект закона об азартных играх.

В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

Кроме того, Рада рассмотрит законопроекты о социальной защите населения в период карантина, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.

Напомним, Рада хочет обязать риелторов вносить все договора в единую базу.

Также мы писали, что в Раде хотят блокировать сайты и запрещать видео в YouTube.