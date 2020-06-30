Во вторник, 30 июня, в Украине абитуриенты будут сдавать тесты внешнего независимого оценивания (ВНО/ЗНО) по украинскому языку и литературе. Для его прохождения зарегистрировались 369 562 человека, для которых создано 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников в аудитории начнется в 09:50 и продлится до 10:50.

"Этого времени, как показало предварительное тестирование, достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию участников ВНО. Просим участников приходить в пункт тестирования в промежуток времени, указанный в приглашении-пропуске, придерживаться безопасной дистанции не только у входа в пункт, но и за его пределами. Ожидая допуска в пункт тестирования, находиться в тени и избегать скопления (людей - Ред.)", - говорится в опубликованном сообщении.

Родителей и учителей также просят о социальной дистанции. Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

Оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;



Паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;



Приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

"В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дия" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО", - отметили в УЦОКО.

В случае прибытия в пункт тестирования после 10:50, участника тестирования не допустят к его прохождению. Абитуриентам посоветовали взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые можно будет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

"Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования", - говорится в сообщении.

Те участники, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, смогут сделать это во время дополнительной. "Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования", - объяснили в Центре.

Как сообщала "Страна", первого сентября школьники могут вернуться к дистанционному обучению. С таким заявлением выступили в СНБО.

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