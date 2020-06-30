Украинцы после ослабления карантина, решили, что его вообще отменили, фото Страна

По состоянию на утро вторника, 30 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 334 человек. Днем ранее, 29 июня, зараженных Covid-19 было 43 628 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 706 граждан.

Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные на сайте СНБО.

Так, за сутки умерли от опасной болезни 12 человек. Всего же с сначала эпидемии коронавирус стал причиной смерти 1 159 человек. Излечились от болезни за сутки 88 украинцев.

Данные по коронавирусу на 30 июня

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава ВОЗ заявил, что заболеваемость коронавирусом во всем мире только ускоряется.

Так же мы в материале "Есть ещё те, кто верит в карантин?" рассказали как отдыхающие на длинных выходных заполонили всю  Одессу.

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