По состоянию на утро вторника, 30 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 334 человек. Днем ранее, 29 июня, зараженных Covid-19 было 43 628 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 706 граждан.

Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные на сайте СНБО.

Так, за сутки умерли от опасной болезни 12 человек. Всего же с сначала эпидемии коронавирус стал причиной смерти 1 159 человек. Излечились от болезни за сутки 88 украинцев.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава ВОЗ заявил, что заболеваемость коронавирусом во всем мире только ускоряется.

Так же мы в материале "Есть ещё те, кто верит в карантин?" рассказали как отдыхающие на длинных выходных заполонили всю Одессу.