В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии правоохранители разоблачили крупную сеть педофилов, которая занималась распространением контента, запечатлевающего акты насилия над детьми.

Подразделению полиции по борьбе с киберпреступностью удалось отследить сеть, к деятельности которой предположительно причастны порядка 30 000 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я не рассчитывал на такую степень жестокого обращения с детьми в интернете", - прокомментировал преступление министр юстиции Питер Бейзенбах.

Полиция сейчас ведет работу по идентификации всех педофилов. На данный момент правоохранители установили личности 70 человек по всей Германии.

Расследование началось в октябре прошлого года с ареста подозреваемого в муниципалитете Бергиш-Гладбах близ Кельна. В мае преступник, 27-летний солдат, получил 10 лет тюрьмы и был помещен в психиатрическое учреждение на неопределенный срок.

В этом месяце были арестованы порядка 11 человек по подозрению в жестоком обращении с детьми и съемках своих действий на видео. Следователи опознали по меньшей мере трех жертв в возрасте 5, 10 и 12 лет.

Напомним, в России маньяка-педофила арестовали на два месяца. На его счету не менее семи трупов.

Также мы писали, что в Киеве поймали педофила, который насиловал крестника и продавал видео с ним в сети.