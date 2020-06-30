В Польше на пешеходном пункте пропуска в Медике (Подкарпатское воеводство) пограничники задержали гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира по "красной карточке" Интерпола. Его подозревают в убийстве.

Об этом рассказала пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы Польши майор Эльжбета Пикор, передает "Польское радио".

По ее словам, "красная карточка" означает самый высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый - опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.

Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего мужчину несколько лет разыскивают по "красной карточке" Интерпола на территории 190 стран. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Он задержан и передан полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать из Польши в Украину. По словам польских пограничников, с начала 2020 года на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых "красной карточке" Интерпола.

Как сообщала "Страна", в Грузии задержали граждан Украины за хранение наркотиков. Они занимались распространением наркотиков через интернет.

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