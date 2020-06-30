В Николаеве, в микрорайоне Намыв, недалеко от береговой линии, произошла очередная массовая драка. Стычка случилась в районе, где расположены шашлычные и ночные "наливайки".

Она началась с конфликта нескольких парней, но быстро переросла в масштабную драку и жестокое избиение проигравших. Видео драки издание Новости-N разместило в своем Телеграм-канале.

Сразу несколько хулиганов били человека, который лежал на асфальте. Также среди дерущихся можно рассмотреть и девушек, которые пытались остановить их.

Как отмечают авторы ролика, сначала в драке принимали участие несколько человек, но потом помериться силами вышли все клиенты местной шашлычной.

Как сообщала "Страна", несколько дней назад массовая драка произошла во Львове. На месте происшествия работали правоохранители и продолжали спорить люди. Изъяты гильзы.

Напомним, что в Украине ужесточают наказание за вождение в нетрезвом виде.