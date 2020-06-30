Знаменитый Cirque du Soleil (Цирк дю Солей - Ред.) стал очередной жертвой пандемии коронавируса и объявил о своем банкротстве из-за невозможности давать представления.

Причиной такого решения руководство Cirque du Soleil назвало "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии Сovid-19". В компании намерены реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за Сovid-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", - заявил генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр, как передает СNN.

Так, 3 месяца назад Cirque du Soleil временно приостановил производство всех своих шоу, в том числе и шести представлений в Лас-Вегасе. Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих крупнейших спонсоров, в том числе из транснациональных частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады на 420 000 000 долларов. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой для привлечения других участников.

Компания также получила новое финансирование в размере 300 000 000 долларов для "поддержания успешного перезапуска, оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil, а так же принятия определенных обязательств".

У знаменитого цирка долгов почти на миллиард долларов. Чтобы снизить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3 500 своих сотрудников.

Напомним, что Cirque du Soleil был основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известен отказом от участия животных в своих представлениях, в которых цирковое мастерство сочетается с хореографией.

Ранее "Страна" сообщала, что в США во время выступления погиб акробат Cirque du Soleil.