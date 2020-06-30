Президента США Дональда Трампа преследует скандал за скандалом. Очередная утечка информации из Белого дома может нанести еще один серьезный удар по имиджу главы Белого дома.

Как выяснилось в ходе журналистского расследования, Дональд Трамп во время засекреченных телефонных переговоров называл канцлера ФРГ Ангелу Меркель "глупой", а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй - "дурой". Об этом передает CNN со ссылкой на собственные источники.

Они уверяют, что называя Меркель "глупой", Трамп обвинял ее в том, что она находится под влиянием России, а Мэй оказалась "дурой" за свою якобы бесхарактерность в отношении процесса Brexit.

По данным источников, во время телефонных разговоров Дональд Трамп "регулярно издевался и унижал" и других лидеров западных стран, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, а также канадского и австралийского премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

При этом, по словам источников, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, в ходе засекреченных телефонных разговоров так часто "переигрывали" американского президента, что ряд высокопоставленных чиновников США убедились, что глава государства представляет угрозу для национальной безопасности Штатов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдепе объявили о том, что Трампу сейчас не до встречи с Ким Чен Ыном.