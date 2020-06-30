Напряженность в отношениях между Венесуэлой и Евросоюзом перешла на новый уровень. Власти страны приняли решение о депортации посла Евросоюза Исабель Бриланте Педросы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал 72 часа на то, что бы дипломат покинула страну. Свой шаг Мадуро объяснил ответом на усиление санкций ЕС против Каракаса.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского Союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - объявил Мадуро в ходе своего обращения в эфире телеканала Venezolana de Television, которое транслировалось и в Twitter.

"Хватит колониализма со стороны Европы. Кто они такие, чтобы наказывать? Достаточно европейского колониализма против Венесуэлы, преследований против Венесуэлы. Если они не хотят уважать Венесуэлу, то они уходят. Венесуэла заслуживает уважения перед миром", - заявил глава государства.

Напомним, ранее Совет ЕС объявил, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".

#EnVideo 📹| Presidente de Venezuela, @NicolasMaduro, ordena a la embajadora de la Delegación de la Unión Europea en Caracas (@EmbajadoraUECCS) abandonar el país en un plazo de 72 horas "para exigir respeto a la UE. ¡Ya basta de colonialismo contra Venezuela!" pic.twitter.com/8IurWAmswq — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 29, 2020

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отрицает причастность США к попытке свергнуть Мадуро в Венесуэле.