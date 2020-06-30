Стивен Биган, заместитель государственного секретаря и спецпредставитель США по КНДР фактически опроверг информацию о возможности еще одной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Чиновник дипломатично заявил, что саммит двух лидеров до ноябрьских выборов президента США маловероятен.

"Я думаю, что это (встреча Трампа и Ким Чен Ына - Ред.) маловероятно до выборов в США", - заявил Биган в ходе видеофорума, организованного международной неправительственной организацией "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов".

"В оставшееся время и в ситуации, когда Covid-19 накрыл весь мир, трудно представить себе обстоятельства, при которых мы могли бы провести личный международный саммит. Но, безусловно, мы рассчитываем на взаимодействие между двумя сторонами и готовы к этому", - сказал Биган, как передает Интерфакс.

Он так же отметил, что дальнейшие переговоры о денуклеаризации зависят не только от США, но и от КНДР.

"Мы разработали достаточно надежный и детальный план, согласно которому, если северокорейцы вступят с нами в переговоры, мы сможем очень быстро добиться прогресса", - заявил заместитель госсекретаря США.

По его словам, целью США по-прежнему остается "окончательная и полная денуклеаризация Корейского полуострова".

Он выразил недоумение, почему, несмотря на "огромное давление" на режим, Пхеньян продолжает уделять приоритетное внимание усилению своих военных возможностей.

Напомним, что последний саммит двух лидеров прошел в феврале прошлого года во вьетнамском Ханое.