Во вторник, 30 июня, в Украину, как предупреждали синоптики, придет атмосферный фронт, который движется с запада Европы. На последних снимках из космоса он по форме очень похож на крыло ангела.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Сейчас фронт вытянулся от Скандинавии через Польшу, Чехию и Германию до Швейцарии.

"...Можно посмотреть свежие фото из космоса, где фронт с мамкой-циклоном выглядят как большое крыло большого ангела", - написала Диденко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что с собой принесет атмосферный фронт и какая будет погода в последний день июня.

Мы также приводили официальный прогноз погоды на 30 июня от Украинского гидрометцентра.