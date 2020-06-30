Украину укроет атмосферный фронт, похожий на крыло ангела. Фото из космоса
Во вторник, 30 июня, в Украину, как предупреждали синоптики, придет атмосферный фронт, который движется с запада Европы. На последних снимках из космоса он по форме очень похож на крыло ангела.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
Сейчас фронт вытянулся от Скандинавии через Польшу, Чехию и Германию до Швейцарии.
"...Можно посмотреть свежие фото из космоса, где фронт с мамкой-циклоном выглядят как большое крыло большого ангела", - написала Диденко.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, что с собой принесет атмосферный фронт и какая будет погода в последний день июня.
Мы также приводили официальный прогноз погоды на 30 июня от Украинского гидрометцентра.
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