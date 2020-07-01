В Минздраве рассказали, сколько украинцев заразилось коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заболело еще 664 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 876 (1 220 выздоровели)

Волынская область - 2 427 (717 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 090 (926 выздоровели)

Донецкая область - 484 (166 выздоровели)

Житомирская область - 1 408 (831 выздоровел)

Закарпатская область - 2 961 (953 выздоровели)

Запорожская область - 572 (425 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 2 438 (1 098 выздоровели)

Киев - 5 138 (1 598 выздоровели)

Киевская область - 2 610 (1 356 выздоровели)

Кировоградская область - 647 (541 выздоровел)

Луганская область - 80 (59 выздоровели)

Львовская область - 5 578 (800 выздоровели)

Николаевская область - 447 (283 выздоровели)

Одесская область - 1 712 (737 выздоровели)

Полтавская область - 319 (270 выздоровели)

Ровенская область - 3 784 (1 815 выздоровели)

Сумская область - 297 (230 выздоровели)

Тернопольская область - 1 930 (1160 выздоровели)

Харьковская область - 2 169 (1 104 выздоровели)

Херсонская область - 193 (176 выздоровели)

Хмельницкая область - 805 (548 выздоровели)

Черкасская область - 645 (474 ​​выздоровели)

Черновицкая область - 4 850 (1 916 выздоровели)

Черниговская область - 538 (145 выздоровели).

"Подтверждено 44 998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1 173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 случая. Количество активных больных по состоянию на 01.07 составляет 24 277 человек. Сейчас госпитализированы 4 848 человек, из них 97 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 013 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 396 пациентов", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 666 147, методом ИФА - 214 887.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения дали оценку штамму вируса свиного гриппа, из-за которого, по мнению китайских ученых, может начаться новая пандемия. Этот вирус не новый и находится под контролем.

Как сообщала "Страна", США скупили практически все мировые запасы - около 90% - на три месяца препарата ремдесивир, доказавшего свою эффективность против Covid-19. Другим странам не осталось практически ничего.