Фронмтен российской группы "Ленинград", актер и телеведущий Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. На новой должности он будет работать над "объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы канала.



В RTVI отметили, что совместная работа со Шнуровым, суммарный охват личного You-Tube-канала которого превышает 1,7 млрд просмотров, - важный шаг в развитии канала. Предложение музыканту сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.

"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик", - прокомментировал назначение Исраелян.

В ближайших планах канала - активное развитие на Западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении и Европе. Сейчас RTVI вещает в 53 странах мира, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 млн.

О новой работе высказал свое мнение и сам Шнуров.

"На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека. Тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру", - сказал певец.

С новым назначением RTVI завершила реформирование своей команды топ-менеджеров. Шнуров займется в ней созданием и продвижением неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, займется обновлением и продвижением бренда канала.

RTVI (расшифровывается как "Русское международное телевидение", до 2002 года - "НТВ-Интернешнл") - международный русскоязычный телеканал. Он вещает на страны СНГ. На протяжении 18 лет его смотрели и в Украине. Но 6 сентября 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ему вещать из-за нарушений законодательства. Основные претензии сводились к распространению информации, имеющей признаки отрицания государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что Шнуров сочинил несколько матерных песен о карантине.