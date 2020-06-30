В сети появилось видео двойной аварии на мосту Патона, которую спровоцировал один из водителей, задев временные пластиковые ограждения.

Об этом сообщает группа "Киев оперативный" в Facebook.

"Момент ДТП на мосту Патона, которое произошло сегодня в 19:35", - указано в сообщении.

На ролике видно, что водитель на встречной полосе задевает временные ограждения, установленные на период ремонта дорожного покрытия моста. По инерции часть ограждения вылетает на полосу движения автомобиля, заснявшего момент, и в "ловушку" попадает машина, которая ехала впереди.

Таким образом на мосту одновременно произошло двойное ДТП, которое комментаторы видео назвали "бесконтактным".

Появилось видео синхронного ДТП на мосту Патона в Киеве. Видео: Facebook / "Киев оперативный".

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