Пьяного мужчину, который сегодня в одних трусах заехал в столичный супермаркет за пивом верхом на коне, уже разыскивает полиция. Оказалось, животное он силой забрал у владельца, пригрозив избить.

Об этом сообщает ТСН.

"Говорит - дай коня, потому что ударю по морде, начал мне угрожать. Говорит - я тебе ноги переломаю. Знаю, что его зовут Вова", - рассказал хозяин животного Вячеслав Ткаченко. Журналистам удалось найти брошенного после похода за пивом коня, а также его хозяина, который был невероятно рад возвращению питомца.

По улице Гонгадзе, где сняли вирусный ролик, уже все знают об утреннем происшествии, однако с учетом воровства коня, видео уже не кажется смешным. Местные жители утверждают - конь Неждан и его всадник, запечатленный на видео, с чужого района.

Настоящий владелец коня часто гуляет по парку у озера, а иногда катает отдыхающих. Сейчас хулигана и вора ищет полиция, однако вменить ему посещение супермаркета не смогут - статьи такое нет, а вот за воровство коня с угрозой физической расправы, он получит свое. Несмотря на отсутствие явных отличительных признаков (как и одежды) на видео, правоохранители обещают, что найдут дебошира.

Конь, на котором киевлянин поехал в супермаркет за пивом, оказался ворованным. Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в Киеве мужчина в одних трусах заехал верхом на лошади в супермаркет за покупками. Случай произошел в столице по проспекту Георгия Гонгадзе, 5. На видео слышно разговор наездника с людьми, в котором он заявил, что приехал в таком видео купить две бутылки пива. Также видно, как кто-то из посетителей спрашивает у мужчины, может ли он слезть с лошади: "Не хочу. Как я в трусах пойду?" - ответил он. Наездник объяснил, почему взял с собой лошадь. По его словам, без нее он в супермаркет не пошел потому, что одет неподобающим образом.

Как сообщала "Страна", патрульные Чернигова задержали похитителя красивого коня светло-серой масти. Владелица лошади рассказала, что оставила своего коня на пастбище вблизи улицы Савчука, а когда вернулась, его уже не было. Патрулю, который прибыл на место, заявительница сообщила подробности: оказывается, очевидцы видели мужчину, что увел коня в сторону стоматологической больницы. Уже через полчаса один из экипажей заметил мужчину, который вел белого коня улицей Шевченко. Гражданина остановили и задержали, другой патруль и доставил на место заявительницу. Обрадовалась женщина сразу же узнала своего коня.